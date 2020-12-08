Тюменские власти закрывают бары на Новый год

Источник: в новогоднюю ночь Роспотребнадзору будут помогать волонтеры Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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В ночь с 31 декабря на 1 января тюменские активисты будут помогать властям в поисках кафе и баров, нарушающих запрет на работу в период с 23:00 до 7:00. Об этом URA.RU сообщили собственные источники. Они пояснили, что помощники Роспотребнадзора уже начали записываться на закрытые вечеринки через соцсети.

«В новогоднюю ночь в Тюмени как минимум, 20-25% баров и небольших ресторанов будут работать. Там пройдут закрытые вечеринки, на которые попасть можно, только если ты есть в специальном списке. Так вот, волонтеры, которые планируют помогать ревизорам из Роспотребнадзора, пытаются в эти списки попасть», — пояснил агентству собеседник на условиях анонимности.

Он отметил, что в новогоднюю ночь проверки тюменских заведений общепита не прекратятся. В городе будет дежурить несколько комиссий с проверяющими от Роспотребнадзора и других контролирующих органов. URA.RU направило запрос в региональный оперштаб, ответ на момент публикации не получен.

Ранее агентство писало о том, что в новогоднюю ночь тюменские бары и рестораны собираются нарушить запрет на работу с посетителями с 7:00 до 23:00. Часть заведений общепита планируют устроить зарытые вечеринки для своих постоянных клиентов.