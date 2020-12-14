Ученый назвал три региона России с тяжелой ситуацией по COVID

Агаси Тавадян предсказал, когда снизится заболеваемость по коронавирусу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России остаются три региона с неудовлетворительной ситуацией по распространению коронавируса. Об этом сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

«Остаются в светло-красной зоне три региона: Дагестан, Крым, Брянская область», — приводят слова Тавадяна РИА «Новости». По его словам, в тяжелой ситуации нет ни одного региона. В удовлетворительном состоянии по заболеваемости находятся 55 регионов, среди которых Ханты-Мансийский автономный округ, Санкт-Петербург, Пермский край, Курганская область и Московская область. К стабильным регионом ученый отнес 23 региона. В список вошли Челябинская, Тюменская области и Ямало-Ненецкий автономный округ. По словам эксперта, значительно снижается заболеваемость на Чукотке, Костромской области, Москве и Горном Алтае.

Тавадян подчеркнул, что основная часть регионов уже находится на плато. Он считает, что к Новому году ситуация будет улучшаться. Он предположил, что такая тенденция будет продолжаться до марта 2021 года.

С начала пандемии коронавируса во всем мире заразились более 70 миллионов человек, еще 1,6 миллиона скончались, передает агентство Nation News. По данным американских ученых, люди с крайне выраженным иммунодефицитом, в том числе с ВИЧ и проходящие онкотерапию, могут оставаться заразными до двух месяцев.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

.