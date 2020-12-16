Совфед одобрил закон о неприкосновенности экс-президентов

В России усложнится процедура лишения неприкосновенности экс-президентов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лишать бывших президентов неприкосновенности в России станет еще сложнее. Совет Федерации одобрил новые правила для этого на пленарном заседании.

«Согласно документу, для лишения неприкосновенности экс-президента Госдума должна будет выдвинуть ему обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления», — объясняет ТАСС новый закон. При этом обвинения должны подтвердить сразу два суда — Верховный и Конституционный. Совфед может принять решение только после получения двух таких обвинений.

При этом, по новому закону, бывшего главу государства нельзя привлечь к административной и уголовной ответственности, также его нельзя задерживать или арестовывать, нельзя допрашивать, обыскивать и даже просто досматривать. Сейчас такие ограничения касаются только тяжких дел, которые президент делал будучи на посту, уточняет агентство Nation news. А процедуру лишение неприкосновенности может начать председатель СК РФ.

9 декабря закон о неприкосновенности бывших президентов и их семей приняла Госдума. Законопроект исполняет поправки в Конституцию России, напоминает RT. Согласно этим поправкам неприкосновенность будет пожизненной, а сроки действующего президента Владимира Путина обнулятся, пишет « Утро.ру ».