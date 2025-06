Зеленского «спрячут» от Трампа на саммите НАТО

The Times: Зеленского изолируют от Трампа на саммите НАТО в Гааге

Владимир Зеленский приглашен на предстоящий саммит НАТО в Гааге 24-25 июня Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский посетит саммит НАТО в Гааге 24-25 июня без включения в основную программу мероприятий. Такая мера призвана исключить случайные контакты украинского лидера с Дональдом Трампом, сообщает The Times. «Зеленский приглашен на саммит НАТО, но без участия в рабочих мероприятиях, чтобы минимизировать вероятность его случайных встреч с Трампом», — пишет издание The Times. Они добавили, что единственным запланированным мероприятием для Зеленского станет ужин, который даст король Нидерландов Виллем-Александер. Организаторы также стремятся создать комфортные условия для американского президента и избежать возможной напряженности во время переговоров. Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский может отказаться от участия в саммите НАТО в Гааге из-за неясности с приездом Дональда Трампа. По данным The Guardian, такое решение связано с разочарованием Киева в уровне внимания со стороны США, проявившемся на саммите G7, передает «Царьград».

