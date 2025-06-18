«Он всегда такой»: бывший директор Киркорова высказался о «провальном» корпоративе

Певец Филипп Киркоров после выступления на корпоративе в Ташкенте оказался в центре скандала. Появившееся в Сети видео возмутило пользователей, мол, на песне «Дива» от артиста нет никакой энергии. Пользователи пишут, что «огонь Киркорова погас». Однако бывший директор Киркорова Леонид Дзюник в разговоре c URA.RU прояснил ситуацию и призвал прекратить необоснованную критику артиста.
«Меня удивляет эта ситуация. Я посетил сотню концертов Киркорова, дружу с ним 23 года. И точно знаю: эту песню Филипп всегда поет таким образом: стоит на сцене, он не должен в ней танцевать. И никогда этого не было. Конечно, если это большая сцена, Кремлевский дворец, там можно пройти от края до края, чтобы все видели. А если речь о маленькой сцене, он всегда на этой песней стоял, танцует его балет», — пояснил Дзюник.
Он отметил, что в данном случае была маленькая сцена, там не было простора даже для балета артиста. Дзюник отметил, что у Киркорова в огромном репертуаре много спокойных песен, которые не подразумевают особой активности.
«У нас 95% артистов стоят у микрофона и не двигаются. Они ничего больше и не умеют: стоят и поет под фонограмму. Шоу Филиппа сегодня — самое яркое, что есть в российском шоу-бизнесе».
Филипп же отдает предпочтение живому исполнению. Причем для энергичных песен, например, «Огонь и вода», он танцует с балетом. Дзюник отметил, что не стоит выискивать никаких скрытых смыслов и пытаться что-то додумать за артиста или приписать ему какие-то «диагнозы».
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