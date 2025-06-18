Президент Франции Эмманюэль Макрон опубликовал в социальной сети TikTok видео с саммита G7, наложив на него популярный российский трек «Капибара». Ролик, в котором в числе прочих в фокус попал президент Украины Владимир Зеленский, разлетелся по Сети. И тут же заговорили об очередном «русском следе». Продюсер Павел Рудченко в беседе с URA.RU пояснил, почему попытки изолировать Россию не увенчаются успехами для Запада.
«Искусство, музыка не могут полностью исчезнуть с лица земли, культура не может остаться незамеченной, как бы не хотелось этого европейским политикам. Это невозможно осуществить, все равно в итоге это привете к краху. Русское творчество все равно будет пробиваться и напоминать о себе и нашей культуре», — пояснил собеседник агентства.
«Капибара» — трек московского музыканта «Сто-Личный Она-Нас» (наст. имя — Алексей Плужников). Песня вышла в 2022 году и вскоре завирусилась в социальных сетях, став популярной, в том числе для использования в коротких видео. Трек набрал более 2 млн просмотров на YouTube без рекламы, а на музыкальных сервисах «Капибара» долгое время входила в топ-200 по прослушиваниям в 28 странах.
Русская музыка уже не первый раз раздражает европейцев своим присутствием. Трек «Сигма Бой» блогеров Betsy и Марии Янковской вообще собирались запретить, так как в ней рассмотрели инструмент «мягкой силы». «Музыка, как и любое искусство — действительно, мягкая сила. И насколько бы русофобия не была высока в европейском мире, все равно наше будет как росток пробиваться через асфальт», — пояснил Рудченко.
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