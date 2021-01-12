Новые случаи коронавируса нашли в большинстве курганских районов

В Курганской области 13 января выявили 106 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Больных обнаружили в более чем половине территорий региона.
«На 13 января в Курганской области лабораторно подтверждены 106 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. 30 зараженных обнаружили в Кургане, остальных — в Варгашинском, Далматовском, Каргапольском, Катайском, Куртамышском, Лебяжьевском, Мишкинском, Мокроусовском, Целинном, Частоозерском, Шадринском, Щучанском, Юргамышском районах, Макушинском муниципальном округе и Шадринске.
Всего в области обнаружили 13 478 случаев заражения COVID-19. Рекорд по числу больных в регионе зафиксировали 25 декабря 2020 года, когда за день выявили 113 случаев инфицирования.
Обязательный масочный режим ввели в Курганской области 15 июня 2020 года. В регионе можно посещать кинотеатры, бани, кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион. Из-за роста заболеваемости в октябре введена обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет, а детям запрещено находиться на улице без взрослых, если они не идут в школу или больницу.
Для помощи в борьбе с коронавирусом в Курганскую область приезжали медики из других регионов. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.
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