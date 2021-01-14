Смертность от коронавируса в ЯНАО резко снизилась

На Ямале подтверждено 34 178 случаев коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе скончался пациент с подтвержденным коронавирусом, сообщил региональный оперативный штаб. Третьи сутки подряд в округе фиксируют по одному летальному исходу. За предыдущие два месяца в день умирали в среднем по три человека.

«В Ноябрьске скончался 53-летний мужчина», — говорится в сводке оперштаба. Ежедневные смерти пациентов в округе продолжаются 37 сутки, умерли 84 человека. Всего начала пандемии от коронавируса скончались 362 ямальца. По частоте смертей ЯНАО занимает восьмое место в России — 67,2 случаев на 100 тысяч населения. Днем ранее округ был на седьмой строчке, его опередил Красноярский край (67,4).

Кроме того, коронавирусом заразились 110 жителей округа. Крупная вспышка произошла в Губкинском, где зафиксировали 19 случаев. В Новом Уренгое заболели 18 человек, в Надымском районе — 17. Еще восемь горожан подхватили вирус в Ноябрьске, семь — в Салехарде. Всего в ЯНАО подтверждено 34 178 случаев коронавируса, вылечились 28 214

Ранее власти ЯНАО продлили карантин по коронавирусу до 1 марта. В округе сохраняются минимальные ограничения и запреты, продолжается третий этап отмены карантина. Последние несколько месяцев ситуация с заражениями в округе постепенно стабилизируется.