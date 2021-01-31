31 января 2021
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В ЯНАО придет резкое потепление

© Служба новостей «URA.RU»
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Вторник будет самым теплым днем недели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Ямале уже на этой неделе ожидается резкое потепление. Температура воздуха прогреется до -13 градусов.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», столбики термометров во всех районах поднимутся до 8 -23 градусов мороза. В самый теплый день — вторник — ожидается 8 -13 градусов ниже нуля. К концу недели похолодает до минус 19 -23 градусов.

По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, ожидается облачность с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель. «Ветер южный, юго-восточный, юго-западный силой 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с», — сообщается в опубликованном прогнозе по региону. К концу недели ветер изменит направление на северо-западный, северо-восточный с порывами до 4-9 м/с.

Также, по данным Gismeteo, на Ямале в середине месяца будет понижение температуры до -30, местами до -35 градусов. Далее сильные морозы пойдут на спад.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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