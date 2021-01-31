31 января 2021
30 января 2021
29 января 2021

В тюменском арбитражном суде — важное назначение

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебный процесс по делу экс-мэра Каменска-Уральского Михаила Астахова. Свердловская область, Каменск-Уральский, оглашение приговора, приговор суда, судья, суд, судебный процесс
Судьей Арбитражного суда стала Валерия Авхимович Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Судьей Арбитражного суда Тюменской области была назначена Валерия Авхимович. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«К исполнению обязанностей приступила назначенная указом президента Российской Федерации от 02.01.2021 № 4 судьей Арбитражного суда Тюменской области Авхимович Валерия Владиславовна. 29 января на собрании судей в торжественной обстановке она приняла присягу судьи», — отметили в суде.

Там добавили, что Авхимович утверждена членом судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных и иных публичных правоотношений Арбитражного суда. Ранее агентство писало о том, что новым председателем Тюменского районного суда стал Станислав Огорельцев.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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