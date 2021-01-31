В тюменском арбитражном суде — важное назначение

Судьей Арбитражного суда Тюменской области была назначена Валерия Авхимович. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
«К исполнению обязанностей приступила назначенная указом президента Российской Федерации от 02.01.2021 № 4 судьей Арбитражного суда Тюменской области Авхимович Валерия Владиславовна. 29 января на собрании судей в торжественной обстановке она приняла присягу судьи», — отметили в суде.
Там добавили, что Авхимович утверждена членом судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных и иных публичных правоотношений Арбитражного суда. Ранее агентство писало о том, что новым председателем Тюменского районного суда стал Станислав Огорельцев.
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