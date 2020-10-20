В судебной системе Тюменской области — важные назначения

Новым председателем Тюменского районного суда стал Станислав Огорельцев. Об этом сообщает пресс-служба Тюменского областного суда. Кроме этого, на должности судьи Ленинского районного суда Тюмени были назначены Юлия Мурай и Ольга Крошухина.
«Заместитель председателя Тюменского областного суда Татьяна Ионова в торжественной обстановке представила судьям и аппарату Тюменского районного суда нового председателя Станислава Огорельцева. Он назначен на эту должность указом президента России от 15 октября 2020 года на шестилетний срок полномочий», — указано в сообщении пресс-службы Тюменского областного суда.
Там отметили, что в 1999 году Огорельцев окончил факультет юриспруденции ТюмГУ. С 2003 по 2006 годы занимал должность судьи Центрального районного суда. С 2006 по 2008 — был судьей Тюменского областного суда, затем его назначили председателем Центрального районного суда Тюмени.
В Ленинском районном суде Тюмени также произошли кадровые изменения. «Указом Президента Российской Федерации от 15.10.2020 г. №627 „О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации“ на должности судьи Ленинского районного суда г. Тюмени назначены Мурай Юлия Вячеславовна и Крошухина Ольга Валерьевна. 20 октября они принесли присягу», — отмечает пресс-служба ведомства.
Подписывайтесь на URA.RU в