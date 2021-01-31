31 января 2021
30 января 2021
29 января 2021

В ЯНАО второй год не могут открыть участок важной трассы

© Служба новостей «URA.RU»
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День оленевода в селе Аксарка, ЯНАО, зима, арктика, трасса
Участок зимника Панаевск — Яр-Сале закрыт второй год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Участок зимника (зимняя дорога, часть маршрута проходит по замерзшим рекам) Панаевск — Яр-Сале до сих пор не открыт. В правительстве планировали запустить движение по сезонной трассе до конца января.

«Участок Панаевск — Яр-Сале не введен в эксплуатацию», — сообщается на интерактивной карте зимних дорог ЯНАО. Это существенно осложняет жизнь местных жителей: зимник — это практически единственное связывающее полуостров с землей звено, не считая дорогостоящих вертолетов.

С конца декабря 2020 и весь января 2021 года на Ямале держалась морозная погода. Столбик термометра не поднимался выше -25 градусов. В пресс-службе областного правительства сообщили, что недавно комиссия оценила готовность зимника к открытию. «Комиссия на зимнике прошла 29 января, выявила небольшие замечания. Однако устранить их в короткий срок не удалось из-за наступления экстремально низких температур и метели. Подрядчик приступил к исправлению замечаний. Зимник будет сдан в ближайшее время», — сообщили в пресс-службе URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало, что департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО открыл участок зимней трассы до Панаевска. В прошлом году запустить движение по зимнику до Яр-Сале так и не удалось.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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