В ЯНАО второй год не могут открыть участок важной трассы

Участок зимника (зимняя дорога, часть маршрута проходит по замерзшим рекам) Панаевск — Яр-Сале до сих пор не открыт. В правительстве планировали запустить движение по сезонной трассе до конца января.
«Участок Панаевск — Яр-Сале не введен в эксплуатацию», — сообщается на интерактивной карте зимних дорог ЯНАО. Это существенно осложняет жизнь местных жителей: зимник — это практически единственное связывающее полуостров с землей звено, не считая дорогостоящих вертолетов.
С конца декабря 2020 и весь января 2021 года на Ямале держалась морозная погода. Столбик термометра не поднимался выше -25 градусов. В пресс-службе областного правительства сообщили, что недавно комиссия оценила готовность зимника к открытию. «Комиссия на зимнике прошла 29 января, выявила небольшие замечания. Однако устранить их в короткий срок не удалось из-за наступления экстремально низких температур и метели. Подрядчик приступил к исправлению замечаний. Зимник будет сдан в ближайшее время», — сообщили в пресс-службе URA.RU.
Ранее URA.RU сообщало, что департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО открыл участок зимней трассы до Панаевска. В прошлом году запустить движение по зимнику до Яр-Сале так и не удалось.
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