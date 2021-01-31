В Тюмени в самолет выпустили ракету

В результате инцидента никто из людей, находящихся на борту, не пострадал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени неизвестные выпустили сигнальную ракету в сторону самолета авиакомпании Utair, заходившего на посадку. Об этом URA.RU сообщили в аэропорту «Рощино».

«Такой факт действительно имел место. Могу сказать, что ничего страшного не произошло: с самолетом и пассажирами все в порядке», — рассказали URA.RU в пресс-службе аэропорта «Рощино». По данным собственных источников URA.RU, речь идет о борте следовавшем из Уфы.

В Utair получить комментарий не удалось — телефон пресс-службы не отвечает. В тюменском управлении Росавиации на звонок агентства также не ответили. Направлен запрос в Уральскую транспортную прокуратуру.