31 января 2021
30 января 2021

В Тюмени в самолет выпустили ракету

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вечерний споттинг в Кольцово. Екатеринбург, utair, ютэир, ютейр, atr 72
В результате инцидента никто из людей, находящихся на борту, не пострадал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени неизвестные выпустили сигнальную ракету в сторону самолета авиакомпании Utair, заходившего на посадку. Об этом URA.RU сообщили в аэропорту «Рощино».

«Такой факт действительно имел место. Могу сказать, что ничего страшного не произошло: с самолетом и пассажирами все в порядке», — рассказали URA.RU в пресс-службе аэропорта «Рощино». По данным собственных источников URA.RU, речь идет о борте следовавшем из Уфы.

В Utair получить комментарий не удалось — телефон пресс-службы не отвечает. В тюменском управлении Росавиации на звонок агентства также не ответили. Направлен запрос в Уральскую транспортную прокуратуру.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...