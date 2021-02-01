В Тюмени депутата-фигуранта уголовного дела исключат из партии

Тобольский депутат Олег Подковыров стал фигурантом уголовного дела (архивное фото) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Президиум регионального отделения «Единой России» в Тюменской области приостановил членство в партии тобольского депутата Олега Подковырова, который стал фигурантом уголовного дела о махинациях во время исполнения контрактов по сносу домов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «ЕР». Инсайдер агентства, близкий к политическим структурам, отметил, что это верный признак того, что впоследствии Подковырова исключат из партии.

«Нами принято решение о приостановке членства Олега Подковырова. В зависимости от решения суда будет рассмотрен вопрос о его дальнейшем членстве в партии», — сообщил секретарь Тюменского регионального отделения «Единой России» Андрей Артюхов.

Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, считает, что членство Подковырова в партии не будет восстановлено. «Попадая в такие истории, человек должен осознавать, что будут неминуемые последствия. Исключение из партии — это одно из них. Вероятность того, что его членство будет восстановлено, минимальна. Скорее, даже, равно нулю», — пояснил собеседник агентства. Сам тобольский депутат в телефонном разговоре с URA.RU ответил, что ничего о приостановлении членства в «ЕР» не слышал.

Компанию тобольского депутата Олега Подковырова «Аргумент» обвиняют в махинациях во время исполнения контрактов по сносу домов. Там якобы решили заработать на строительном мусоре, который оставался после проведения этих работ. Источники агентства утверждают, что для этого была разработана определенная схема.