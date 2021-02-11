Курганцы задолжали бюджету сотни миллионов рублей

Жители Кургана должны бюджету 280 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана задолжали бюджету 280 млн рублей. Об этом URA.RU 12 февраля сообщила пресс-служба городской инспекции федеральной налоговой службы.

«Неплательщики налогов в Кургане задолжали бюджету 280 миллионов рублей по имущественным налогам за 2019 год», — рассказали в пресс-службе. В инспекции добавили, что данный налог курганцы должны были уплатить до 1 декабря 2020 года.

В пресс-службе объяснили, что с должников могут требовать уплатить налог, взыскать недостающую сумму со счетов или приостановить у них операции по счетам. Также долг могут взыскать за счет имущества или в суде.

В 2020 году в Курганской области появился налог для самозанятых. В феврале 2021 года местные власти предложили снизить налог для владельцев сельских магазинов и кафе.