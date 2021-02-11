Важному для коренного населения ЯНАО поселку грозит затопление

Деятельность факторий направлена на обеспечение жизнедеятельности тундровиков Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Жителям фактории 5-6 Пески уже порядка 30 лет угрожает опасность. По словам местных жителей, ежегодно вода подступает на один-два метра к жилищам, из-за чего их постоянно приходится отодвигать.

«За мою более чем тридцатилетнюю бытность в этих местах берега ушло уже метров сто с лишним. И каждый год на метр-два, в зависимости от погодных условий, обрушается край», — заявил депутат думы Тазовского района Сергей Саньков местному телеканалу «Студия Факт». По словам Санькова, 25 лет назад поселок, в котором сейчас проживает порядка 20 семей, уже приходилось переносить на 70 метров от берега — сейчас до него снова дошла вода.

Вопрос был поднят в ходе встречи депутата законодательного собрания ЯНАО от партии «Единая Россия» Тимофея Лаптандера с местными парламентариями. Депутат лично обсудил с коллегами проблемы района, чтобы наметить планы для дальнейшей совместной работы.

Обращение по проблеме фактории было принято в работу, его обещали перенаправить, в том числе и главе Тазовского района Василию Паршакову. После будет принято совместное решение озвученной жителями проблемы.

В администрации Тазовского района на запрос URA.RU пообещали подготовить комментарий и предоставить его позже. На момент публикации ответа не поступило.

На сегодняшний день, по данным департамента по делам коренных и малочисленных народов севера (КМНС), в Тазовском районе действует восемь факторий. Их деятельность направлена на улучшение качества жизни и поддержание жизнедеятельности тундровиков.