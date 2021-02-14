На тюменской «трассе смерти» очередное ДТП с погибшим

В аварии на трассе погиб 60-летний мужчина, и пострадали девушка и мальчик Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

60-летний житель Башкортостана погиб в результате ДТП на тюменской «трассе смерти». Об этом URA.RU сообщили в региональной ГИБДД. В аварии также пострадали еще два человека — девушка и ребенок.

«Автомобили „Дэу Нексия“ и „Мазда“ столкнулись сегодня на 389 километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск, в Уватском районе Тюменской области. В ДТП погиб 60-летний водитель „Дэу“, житель Башкортостана», — сообщили URA.RU в Госавтоинспекции по региону.

В аварии также пострадали пассажиры Mazda. 32-летняя девушка и семилетний мальчик доставлены в больницу. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют, из-за чего автомобили столкнулись. Движение на трассе не перекрыто.

Иномарки столкнулись на участке трассы в Уватском районе Фото: ГИБДД Тюменской области