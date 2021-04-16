В Тюмени у детей-спортсменов нашли проблемы с сердцем

У несовершеннолетних спортсменов нашли отклонения в работе сердечно-сосудистой системы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени провели обследование воспитанников спортивных школ, и у 15% нашли проблемы с легкими и сердечно-сосудистой системой. Об этом URA.RU рассказали в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

«В обследовании участвовали 60 спортсменов из муниципальных спортивных школ. У 15% от общего количества учащихся выявили ряд проблем. Эти дети, преимущественно, занимаются гимнастикой и спортивными единоборствами», — рассказали URA.RU в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

У детей обнаружили проблемы с сердечно-сосудистой системой. Также выявили низкие показатели емкости легких. Эксперты назвали причину, по которой развиваются подобные отклонения — дело в том, что спортсменам не хватает кислорода.

«Несовершеннолетним рекомендованы длительные восстановительные занятия на свежем воздухе. К примеру, ходьба, дыхательная и коррекционная гимнастика. В течение месяца — минимум занятий в спортзалах», — пояснили в департаменте физической культуры региона.

Ранее директор департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени Сергей Борисевич заявлял, что в скором времени в спортшколах появятся кардиографы. Это поможет тщательнее следить за здоровьем юных спортсменов.