19 апреля 2021
18 апреля 2021
17 апреля 2021

В ЯНАО найдено тело вахтовика, которого искали с начала апреля

© Служба новостей «URA.RU»
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День оленевода в селе Аксарка, ЯНАО, зима, лес, тундра, арктика, лесотундра
Мужчину искали спасатели более 10 дней Фото:

В тундре Тазовского района (ЯНАО) недалеко от Мессояхского месторождения обнаружен труп вахтовика. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО.

«19 апреля в дежурную часть УМВД по Тазовскому району поступило сообщение об обнаружении трупа гражданина 1975 года рождения без внешних признаков насильственной смерти», — рассказали агентству в ведомстве. Труп был обнаружен районным поисково-спасательным отрядом.

Источники в спасательном отряде сообщили URA.RU, что искали мужчину с 8 апреля. По словам инсайдеров, мужчина замерз насмерть, а его труп пролежал в снегу около 10 дней. Подтвердить информацию в Тазовском поисково-спасательном отряде не удалось — на звонки агентства там не отвечают.

В окружном следственном комитете URA.RU добавили, что на данный момент проводится доследственная проверка. «Назначена судебно-медицинская экспертиза тела», — сказали в пресс-службе СК.

Ранее URA.RU сообщало, что на месторождении «Утреннее» в Тазовском районе погиб вахтовик. Во время работ между трубами зажало 47-летнего стропальщика. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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