21 апреля 2021
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В департаменте культуры ЯНАО сокращают сотрудников

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, документ, совещание, бухгалтерия, бумаги к заседанию
Финансовые функции передают в централизованную бухгалтерию Фото:

В структуре департамента культуры ЯНАО ожидаются изменения — сокращения части сотрудников и перераспределение функций. Об этом говорится в опубликованном постановлении на сайте правительства округа.

«Утвердить с 15 июня 2021 года прилагаемое изменение, которое вносится в структуру департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденную постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 октября 2016 года № 975-П», — говорится в отчете на сайте ведомства.

В окружном правительстве URA.RU прокомментировали, что изменения касаются финансового отдела департамента. «Управления все те же, структура не изменилась. Сократилась численность бухгалтерских работников в связи с передачей этих функций в централизованную бухгалтерию», — ответили в пресс-службе правительства.

По сравнению с 2020 годом сокращения произошли в Управлении финансово-экономического и правового обеспечения. На одного сотрудника меньше стало в отделе финансово-экономической деятельности, в секторе финансового учета и отчетности.

Ранее URA.RU сообщало, что в счетной палате ЯНАО меняется руководство. Источник рассказал агентству, что руководитель счетной палаты ЯНАО Владимир Свидлов подал в отставку и уходит на пенсию. В парламенте уже рассматривают кандидатов на пост руководителя. Многие делают ставки на главу департамента экономики ЯНАО Светлану Гусеву.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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