25 апреля 2021
24 апреля 2021
23 апреля 2021

В Тюмени скончался известный политолог

© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Шуклин ушел из жизни в 36 лет Фото:

В Тюмени умер член областной Общественной палаты и известный политолог Андрей Шуклин. Об этом URA.RU рассказал тюменский политолог Аркадий Либерман.

«О смерти Андрея Шуклина стало известно 25 апреля. Причина пока неизвестна. Дата прощания тоже не определена», — рассказал URA.RU тюменский политолог Аркадий Либерман.

Андрей Шуклин входил в состав Общественной палаты Тюменской области. Также он был известным политологом, сотрудничал со многими СМИ. Тюменцу было 36 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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