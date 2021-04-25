В Тюмени скончался известный политолог

Андрей Шуклин ушел из жизни в 36 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюмени умер член областной Общественной палаты и известный политолог Андрей Шуклин. Об этом URA.RU рассказал тюменский политолог Аркадий Либерман.

«О смерти Андрея Шуклина стало известно 25 апреля. Причина пока неизвестна. Дата прощания тоже не определена», — рассказал URA.RU тюменский политолог Аркадий Либерман.

Андрей Шуклин входил в состав Общественной палаты Тюменской области. Также он был известным политологом, сотрудничал со многими СМИ. Тюменцу было 36 лет.