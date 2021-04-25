Ударивший ножом ребенка житель ЯНАО заплатит 45 тысяч рублей

Пьяный житель села Пангоды трижды ударил несовершеннолетнего ножом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель села Пангоды Надымского района ЯНАО заплатит 45 тысяч рублей в пользу несовершеннолетнего, которому нанес три ножевых ранения. Кроме того, как сообщили URA.RU в окружной прокуратуре, суд приговорил мужчину к трем месяцам лишения свободы.

Относительно мягкое наказание связано с тем, что преступление квалифицировалось как «умышленное причинение легкого вреда здоровью». «Помимо назначения уголовного наказания, с мужчины в пользу несовершеннолетнего взыскано 45 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда», — сообщили в надзорном органе.

В ходе следствия и суда установлено, что 37-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес три удара ножом несовершеннолетнему. В результате ребенку причинены физические, психические и нравственные страдания, позволившие предъявить гражданский иск о взыскании компенсации.