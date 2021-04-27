27 апреля 2021
26 апреля 2021

В поселке ЯНАО продается самая дорогая квартира в деревянном доме

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревянные дома. Салехард. Ямал, деревянный дом, бараки
Стоимость этой недвижимости в поселке выше, чем в городе Фото:

Самая дорогая квартира в деревянном многоквартирном доме продается в небольшом поселке Тазовский. Владелец оценил ее в 17 миллионов рублей. Квартиры с похожей квадратурой в столице ЯНАО стоят в среднем 10 миллионов рублей. Объявление о продаже размещено на интернет-сервисе «Авито».

«Трехкомнатная квартира площадью 67,5 квадратных метра на втором этаже деревянного дома. Отличная теплая квартира», — говорится в объявлении.

Однако сам многоквартирный дом по улице Геофизиков, 35 сдан в эксплуатацию в 1998 году и в 2018 признан аварийным. Продажей этой недвижимости занимается частное лицо.

Ранее URA.RU сообщало о самой дорогой квартире в ЯНАО. Ее цена 25 миллионов, квартира находится в Новом Уренгое.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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