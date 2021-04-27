В поселке ЯНАО продается самая дорогая квартира в деревянном доме

Стоимость этой недвижимости в поселке выше, чем в городе Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Самая дорогая квартира в деревянном многоквартирном доме продается в небольшом поселке Тазовский. Владелец оценил ее в 17 миллионов рублей. Квартиры с похожей квадратурой в столице ЯНАО стоят в среднем 10 миллионов рублей. Объявление о продаже размещено на интернет-сервисе «Авито».

«Трехкомнатная квартира площадью 67,5 квадратных метра на втором этаже деревянного дома. Отличная теплая квартира», — говорится в объявлении.

Однако сам многоквартирный дом по улице Геофизиков, 35 сдан в эксплуатацию в 1998 году и в 2018 признан аварийным. Продажей этой недвижимости занимается частное лицо.

Ранее URA.RU сообщало о самой дорогой квартире в ЯНАО. Ее цена 25 миллионов, квартира находится в Новом Уренгое.