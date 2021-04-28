В Курганской облдуме решат, что делать с депутатом-живодером

Курганского депутата Дениса Хахалова исключили из ЕР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дальнейшую судьбу исключенного из партии «Единая Россия» депутата облдумы Дениса Хахалова, заподозренного в живодерстве на охоте, коллеги решат 30 апреля. В этот день пройдет собрание фракции ЕР. Об этом URA.RU рассказал секретарь курганского реготделения Александр Ильтяков.

«Фракция обсудит ситуацию и примет решение по поводу дальнейших действий. В любом случае, не хотелось бы никаких поспешных решений. Каждый человек может оступиться. Надо поступать согласно уставу (партии ЕР — прим. ред.)», — отметил Ильтяков.

Хахалов стал депутатом, идя на выборы по партийному списку от региональной группы №9 — Катайская (Далматовский, Катайский районы). Источник, приближенный к ЕР уверен, что курганские единороссы будут отталкиваться от рекомендаций Москвы. Именно Генсовет накануне принял решение об исключении Хахалова из ЕР. «Единая Россия» не всегда выдвигает от имени партии членов партии. Поэтому Хахалову вполне могут оставить депутатский мандат. Но может пойти все и по другому сценарию, как решит Генсовет», — считает инсайдер. Другой источник добавил, что Хахалова в любом случае должны исключить из фракции ЕР в облдуме.

В разговоре с URA.RU Хахалов отказался что-либо комментировать. Ранее он пояснял, что добыча волков проходила законно с участием пяти егерей, имеющих лицензии. С критикой издевательств над волками на охоте с участием депутата ранее выступили замсекретаря Генсовета «Единой России» Александр Хинштейн, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, журналистка Ксения Собчак.