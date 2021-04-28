В таком состоянии находятся контейнеры в Аксарке Фото: группа «Ро-Тко Янао» во «ВКонтакте»

Регоператор ЯНАО «Инновационные технологии» обратился к жителям села Аксарка (Приуральский район) с просьбой помочь в замене контейнеров в населенном пункте. Об этом оператор по обращению с отходами сообщил в соцсетях.

Регоператор отметил, что начался период субботников, и по этой причине обратился к жителям села Аксарка с просьбой повлиять на ситуацию с изношенными контейнерами для мусора. «Вопрос, действовать или не принимать никаких мер по замене контейнеров ненадлежащего качества, — исключительно в вашей компетенции. Но порой состояние контейнеров настолько неудовлетворительное, что приводит к невозможности оказывать услугу регоператора (удалять ТКО из контейнера)», — говорится в сообщении. Регоператор также отметил, что в рамках своих полномочий уведомил ответственных муниципальных чиновников о необходимости замены контейнеров.

На момент публикации связаться с главой Аксарки Сергеем Барановым не удалось, на звонки по телефону, указанному на сайте поселка, никто не ответил. Ранее URA.RU сообщало, что в Аксарке был введен двухмесячный карантин по бешенству после того, как больная собака покусала местных жителей. По версии экологов, к распространению бешенства могла привести нехватка мусорных контейнеров в населенном пункте.

Проржавевшие насквозь контейнеры мешают вывозить мусор Фото: группа «Ро-Тко Янао» во «ВКонтакте»