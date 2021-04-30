Власти регионов: как будут работать школы и сады с 1 по 10 мая

В некоторых школах в праздничные дни организуют консультации по ЕГЭ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

График работы школ и детских садов во время майских праздников в российских регионах будет отличаться. Местные власти ответили, в какие дни дети останутся дома.

В Калининградской области школы и детские сады с 4 по 7 мая будут работать в обычном режиме. «В связи с тем, что многие представители бизнеса и их сотрудники в праздничные дни продолжат работать, мы посчитали правильным не лишать их младших детей возможности быть в детских садах, а старших — спокойно закончить учебный год и подготовиться к итоговой аттестации и выпускным работам в школах», — сказал губернатор региона

В Пермском крае дети будут отдыхать с 1 по 10 мая, сообщили в региональном министерстве образования и науки. В некоторых школах с 4 по 7 мая будут проходить консультации по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. В детских садах будут организованы дежурные группы.

В Новосибирской области школы не будут работать в очном режиме с 1 по 10 мая, решили в местном министерстве образования. Учебным учреждениям рекомендовали 3 и 8 мая организовать работу дистанционно. В детских садах будут работать дежурные группы.

В Кемеровской области школы будут сами принимать решение о режиме работы, отметили в региональном Минобрнауки. Детсадам рекомендовали работать в формате «дежурных групп», если такая необходимость возникнет у родителей дошкольников.

В Екатеринбурге режим работы школ будет зависеть от выполнения учебного плана. Решение о дистанционном обучении будет принимать каждое заведение отдельно. В детских садах решили провести опрос среди родителей о потребности работы групп в период с 4 по 7 мая, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Школы Башкирии, Санкт-Петербурга, Московской области, Курской области, Татарстана и Алтайского края не будут работать в праздничные дни. В этих регионах будут организованны дежурные группы.

В Воронежской области учебные заведения для школьников и маленьких детей будут закрыты. Такое же решение приняли в Карелии

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов рекомендовал российским школам не работать с 4 по 7 мая, а уйти на внеплановые каникулы. Министр образования Московской области Ирина Каклюгина подчеркнула, что в праздники в регионе не будут работать детские кружки, сообщает телеканал 360. Она также отметила, что продлевать учебный год из-за выходных не будут.