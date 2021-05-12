В думе Ноябрьска Максим Солодов представляет «Единую Россию» Фото: Максим Солодов, Instagram

новость из сюжета Медиавойны и перестановки в СМИ

Руководителем ноябрьской муниципальной телерадиокомпании «Миг» стал депутат городской думы от партии «Единая Россия» Максим Солодов. Как рассказал URA.RU сам медиаменеджер, он планирует сохранить нынешнюю команду и вывести холдинг на новый уровень.

По словам руководителя, к обязанностям гендиректора он приступил официально со вчерашнего дня. «Планы грандиозные по работе в целом, но пока рано забегать вперед. Будем работать по максимуму, чтобы по сохранить команду и то что есть сейчас. В любом случае нужно выйти на новый уровень, что позволит повысить рейтинги по цитируемости и не только», — рассказал Солодов в беседе с корреспондентом URA.RU.

Солодов известен не только как депутат городской думы и шоумен — ранее он неоднократно выступал в качестве соведущего прямых эфиров с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Последние 12 лет менеджер трудился в СМИ Ноябрьска, до недавнего времени руководил отделом радиовещания в медиахолдинге.

Кандидатура Солодова на пост гендиректора «Миг» рассматривалась как основная с ноября прошлого года. Его предшественница, Виктория Сычева, сама не стала продлевать трудовой договор.