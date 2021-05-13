В Москве полиция ищет мужчину, который объявил о теракте в школе

Злоумышленник заявил, что совершит преступление 20 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Массовое убийство в казанской школе

Сотрудники столичной полиции разыскивают мужчину, который заявил о том, что готовит массовый расстрел учеников в одной из московских школ. Такое заявление он сделал в социальной сети TikTok.

«Всех приветствую. Меня зовут Диз. Просто запомни: 20 мая, город Москва, 16:42. Двое мужчин расстреляют многих детей», — говорится в сообщении, которое приводит telegram-канал 112.

Завуч школы, о которой идет речь, передала информацию силовикам. В учебном заведении проведены все необходимые профилактические действия, передают News.ru .

Несколькими днями ранее 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в казанской гимназии №175. Погибли девять человек, десятки — пострадали. Также Галявиев установил в раздевалке взрывное устройство. На медицинском обследовании у казанского стрелка обнаружили обнаружили доброкачественную опухоль в голове, поясняют Дни.ру.