В Москве полиция ищет мужчину, который объявил о теракте в школе

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Оружие и патроны. Челябинск, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, обрез, ружье, курок, бойня
Злоумышленник заявил, что совершит преступление 20 мая Фото:
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Массовое убийство в казанской школе

Сотрудники столичной полиции разыскивают мужчину, который заявил о том, что готовит массовый расстрел учеников в одной из московских школ. Такое заявление он сделал в социальной сети TikTok.

«Всех приветствую. Меня зовут Диз. Просто запомни: 20 мая, город Москва, 16:42. Двое мужчин расстреляют многих детей», — говорится в сообщении, которое приводит telegram-канал 112.

Завуч школы, о которой идет речь, передала информацию силовикам. В учебном заведении проведены все необходимые профилактические действия, передают News.ru.

Несколькими днями ранее 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в казанской гимназии №175. Погибли девять человек, десятки — пострадали. Также Галявиев установил в раздевалке взрывное устройство. На медицинском обследовании у казанского стрелка обнаружили обнаружили доброкачественную опухоль в голове, поясняют Дни.ру.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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