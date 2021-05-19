Оппозиция не поддержала исполнение бюджета ЯНАО за 2020 год

Оппозиция назвала несколько причин, почему решила не поддерживать закон (на фото депутат ЗС ЯНАО Елена Кукушкина) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На заседании законодательного собрания 20 мая представительница партии КПРФ Елена Кукушкина не поддержала закон об исполнении бюджета ЯНАО за 2020 год. Об этом политик рассказала URA.RU.

«Мы изначально были несогласны с суммой выплаты выкупной цены за жилье. Она значительно меньше недвижимости на Ямале и люди вынуждены уезжать. Мы привлекаем сюда жителей других субъектов и выдавливаем тех, кто здесь на протяжении десятков лет живут», — сообщает Кукушкина.

Также она отметила, что много вопросов по зарплатам в регионе. Средняя зарплата в ЯНАО, согласно докладу, порядка ста тысяч рублей. Несмотря на несогласие партии КПРФ, закон был принят.

Ранее URA.RU сообщало, что оппозиция не поддержала объединение муниципалитетов в муниципальные округа. Произошло это из-за того, что, по мнению представителей КПРФ, многие вопросы присоединения не были качественно проработаны.