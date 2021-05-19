19 мая 2021
18 мая 2021

Оппозиция не поддержала исполнение бюджета ЯНАО за 2020 год

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание законодательного собрания ЯНАО. Салехард, кукушкина елена
Оппозиция назвала несколько причин, почему решила не поддерживать закон (на фото депутат ЗС ЯНАО Елена Кукушкина) Фото:

На заседании законодательного собрания 20 мая представительница партии КПРФ Елена Кукушкина не поддержала закон об исполнении бюджета ЯНАО за 2020 год. Об этом политик рассказала URA.RU.

«Мы изначально были несогласны с суммой выплаты выкупной цены за жилье. Она значительно меньше недвижимости на Ямале и люди вынуждены уезжать. Мы привлекаем сюда жителей других субъектов и выдавливаем тех, кто здесь на протяжении десятков лет живут», — сообщает Кукушкина.

Также она отметила, что много вопросов по зарплатам в регионе. Средняя зарплата в ЯНАО, согласно докладу, порядка ста тысяч рублей. Несмотря на несогласие партии КПРФ, закон был принят.

Ранее URA.RU сообщало, что оппозиция не поддержала объединение муниципалитетов в муниципальные округа. Произошло это из-за того, что, по мнению представителей КПРФ, многие вопросы присоединения не были качественно проработаны.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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