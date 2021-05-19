Десятки автомобилей мешают работе паромов Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Оставленные машины возле подъездов к КПП на переправе Салехард-Лабытнанги мешают людям пользоваться этим видом речного транспорта. Власти готовы начать эвакуировать автомобили. Об этом сообщается в официальной группе «ВКонтакте» департамента транспорта и дорожного хозяйства.

«Уберите свои машины от подъездов к КПП! В ближайшее время планируется их принудительный вывоз», — сообщает пресс-служба ведомства. Речь идет о нескольких десятках автомобилей, оставленных ямальцами у КПП во время распутицы. Обычно люди бросают свои машины и подушкой или вертолетом перебираются на другую сторону, пока не запустят речной транспорт.

Движение паромов по маршруту запустили 20 мая. Департамент отмечает, что погода может внести коррективы в их работу и советует планировать поездки заранее.

Ранее URA.RU сообщало, что местные жители конфликтуют из-за места в вертолете, который перевозил людей по маршруту Салехард-Лабытнанги. На время ледохода это была единственная возможность добраться на другой берег во время ледохода.