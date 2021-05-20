В Шадринске не стали вводить сухой закон в день последних звонков

В Шадринске не стали вводить запрет на продажу алкоголя, в отличие от Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринске (Курганская область) во время последних звонков не будут вводить запрет на продажу алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«В Шадринске введение ограничений на продажу алкогольной продукции не планируется», — рассказали представители администрации в сообществе соцсети «ВКонтакте» «Подслушано Шадринск (original)». В пресс-службе мэрии объяснили URA.RU, что не вводят запрет на продажу алкоголя именно 22 мая (в отличие от Кургана), потому что в Шадринске последние звонки пройдут в течение недели.

Из-за проведения последних звонков в Кургане 22 мая будет запрещено продавать алкоголь. Исключение составят организации общественного питания.

В Целинном районе Курганской области во время последних звонков и сложной пожароопасной обстановки нельзя продавать алкоголь с 20 по 25 мая. Не все местные жители согласны с введением этого запрета.