20 мая 2021
19 мая 2021

В Шадринске не стали вводить сухой закон в день последних звонков

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговые центры. Курган, торговый центр, продукты, алкоголизм, тц, вино, бутылка вина, алкоголь
В Шадринске не стали вводить запрет на продажу алкоголя, в отличие от Кургана Фото:

В Шадринске (Курганская область) во время последних звонков не будут вводить запрет на продажу алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«В Шадринске введение ограничений на продажу алкогольной продукции не планируется», — рассказали представители администрации в сообществе соцсети «ВКонтакте» «Подслушано Шадринск (original)». В пресс-службе мэрии объяснили URA.RU, что не вводят запрет на продажу алкоголя именно 22 мая (в отличие от Кургана), потому что в Шадринске последние звонки пройдут в течение недели.

Из-за проведения последних звонков в Кургане 22 мая будет запрещено продавать алкоголь. Исключение составят организации общественного питания.

В Целинном районе Курганской области во время последних звонков и сложной пожароопасной обстановки нельзя продавать алкоголь с 20 по 25 мая. Не все местные жители согласны с введением этого запрета.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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