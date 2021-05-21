Синоптики пообещали жителям ЯНАО резкое изменение погоды

Средняя температура воздуха днем в регионе составит +4 градуса Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Температура в ЯНАО опустится до +4 градусов, а порывы ветра достигнут 20 метров в секунду. Об этом сообщают синоптики на официальном сайте Обь-Иртышского УГМС.

После теплых выходных дней, когда температура воздуха достигала +27 градусов, в округе резко похолодало. «Во вторник днем ожидается +4, +9 градусов, местами температура повысится до +14, ночью -3, +2», — говорится в сообщении на сайте ведомства. В среду днем ожидается +5, +10°C, а в четверг температура понизится до +4, +9°C.

По информации синоптиков, до конца недели будет пасмурная погода, температура не поднимется больше +15 градусов. Порывы ветра, напротив, будут усиливаться, и в четверг достигнут 15-20 метров в секунду.

Также из-за погоды на переправе между Салехардом и Лабытнанги работаю не все транспортные паромы. «Только четыре парома из шести сейчас работают из-за сильных порывов ветра», — сообщил корреспондент URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало, что воздушное сообщение между Салехардом и Лабытнанги было прервано. Неблагоприятные погодные условия не позволили выполнить вертолетные рейсы, которые стали единственным способом добраться из одного города в другой, так как на Оби начался ледоход.