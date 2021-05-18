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Погода в ЯНАО прервала сообщение между Салехардом и Лабытнанги

© Служба новостей «URA.RU»
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Артюхов и Моор посетили Надым, вертолет
Вертолетные рейсы 19 мая обменены Фото:

По состоянию на 19 мая воздушное сообщение между Салехардом и Лабытнанги в ЯНАО отсутствует. Как сообщил окружной департамент транспорта и дорожного хозяйства, вертолетные рейсы не выполняются из-за погоды.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями вертолет между Салехардом и Лабытнанги не летает», — сообщили представители ведомства в официальном аккаунте «ВКонтакте». Об изменениях ситуации дептранс проинформирует ямальцев дополнительно.

Ранее сообщалось, что вертолеты фактически стали единственным способом попасть из Лабытнанги в Салехард из-за начавшегося на Оби ледохода. После того, как ледовая обстановка улучшится, на переправе будет работать шесть транспортных паромов.

По данным метеорологов, в среду на территории региона днем ожидается +5, +10 градусов С, ночью от +2 до -8. Уже в четверг потеплеет на 10-12 градусов, температура поднимется до +15, по западу +17,+22, а в пятницу + 22, + 27°C, местами +12,+17.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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