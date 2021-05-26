Россияне рассказали, за какую зарплату отказались бы от отпуска

За зарплату более 400 тысяч рублей в месяц россияне готовы отказаться от отпуска. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Работа.ру», опросившие более 5 тысяч человек из разных регионов страны.
В среднем в России сотрудники готовы отказаться от отпуска при ежемесячной зарплате — 413,6 тысяч рублей, — пишет RT со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру». Москвичи согласны работать без отпуска за 405,1 тысяч рублей в месяц, а петербуржцы за 418,3 тысяч рублей.
Ранее аналитики рассказали, в каких регионах России рабочие получают до 190 тысяч рублей в месяц. В Архангельской области столько готовы заплатить комплектовщикам-фасовщикам. Механики на Сахалине могут получать 150 тысяч рублей, а сварщики под Владимиром — 135 тысяч рублей.
Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев нашел способ поднять зарплаты россиян. По его мнению, для этого нужно повысить налоги для работодателей, которые отказываются платить своим сотрудникам больше, передает «Национальная служба новостей».
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