Названы регионы, где рабочим платят до 190 тысяч рублей в месяц

В Архангельской области комплектовщикам-фасовщикам предлагают до 190 тысяч рублей в месяц. Эти и другие данные изложены в исследовании «VK Работа».
«Сварщику готовы платить 135 тысяч рублей в месяц под Владимиром, механику на Сахалине — 150 тысяч рублей, а комплектовщику-фасовщику в Поморье — 190 тысяч рублей», — приводит самые высокооплачиваемые вакансии «Российская газета». Вахтовики более всего востребованы в Подмосковье, Иркутской области. Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах и Красноярском крае.
У ряда профессий за год заметно выросли зарплаты. У разнорабочих средние по стране зарплаты выросли до 66,7 тысяч, у грузчиков — до 71 тысячи, у комплектовщиков-фасовщиков — почти до 82 тысяч рублей, пишет газета.
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