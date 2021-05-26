26 мая 2021

Названы регионы, где рабочим платят до 190 тысяч рублей в месяц

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительная площадка Всемирных студенческих игр-2023. Екатеринбург, строительная площадка, строительные работы, рабочие, стройка, универсиада2023, деревня универсиады2023
В ЯНАО строителям, в среднем, предлагают 64,4 тысячи рублей Фото:

В Архангельской области комплектовщикам-фасовщикам предлагают до 190 тысяч рублей в месяц. Эти и другие данные изложены в исследовании «VK Работа».

«Сварщику готовы платить 135 тысяч рублей в месяц под Владимиром, механику на Сахалине — 150 тысяч рублей, а комплектовщику-фасовщику в Поморье — 190 тысяч рублей», — приводит самые высокооплачиваемые вакансии «Российская газета». Вахтовики более всего востребованы в Подмосковье, Иркутской области. Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах и Красноярском крае.

У ряда профессий за год заметно выросли зарплаты. У разнорабочих средние по стране зарплаты выросли до 66,7 тысяч, у грузчиков — до 71 тысячи, у комплектовщиков-фасовщиков — почти до 82 тысяч рублей, пишет газета.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...