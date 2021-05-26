26 мая 2021
25 мая 2021

В ЯНАО вынесли приговор по громкому делу о расстреле спортсменов

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Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, осужденный, конвой, клетка, арест, решетка, подсудимый, судебное заседание, конвоирование осужденного, наручники
Виновных лишили свободы на 20 лет Фото:

Окружной суд ЯНАО вынес приговор по делу о нападении на тренера по вольной борьбе Ялчына Мамедова и его родственников. Напавшие признаны виновными, им назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры округа.

«Окружной суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу, рассмотренному с участием присяжных заседателей, в отношении жителей Надымского района», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Братьев Гараша и Джамиля Ахундовых признали виновными в умышленном убийстве, покушении на убийство четверых человек и в незаконном хранении оружия.

Виновным назначили наказание в виде 20 лет лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Сами братья Ахундовы в ходе судебного разбирательства заявляли, что действовали в состоянии необходимой обороны, защищаясь от нападения потерпевших.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2018 году в Надыме произошел конфликт между детским тренером по вольной борьбе Ялчыном Мамедовым и братьями Ахундовыми, которые не могли поделить бизнес. Конфликт перерос в перестрелку, в результате которой пострадал Ялчын Мамедов, был ранен и впал в кому его брат Маис, а двоюродный брат тренера бизнесмен Акшин Гасанов погиб на месте.

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