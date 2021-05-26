В ЯНАО вынесли приговор по громкому делу о расстреле спортсменов

Виновных лишили свободы на 20 лет Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Окружной суд ЯНАО вынес приговор по делу о нападении на тренера по вольной борьбе Ялчына Мамедова и его родственников. Напавшие признаны виновными, им назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры округа.

«Окружной суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу, рассмотренному с участием присяжных заседателей, в отношении жителей Надымского района», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Братьев Гараша и Джамиля Ахундовых признали виновными в умышленном убийстве, покушении на убийство четверых человек и в незаконном хранении оружия.

Виновным назначили наказание в виде 20 лет лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Сами братья Ахундовы в ходе судебного разбирательства заявляли, что действовали в состоянии необходимой обороны, защищаясь от нападения потерпевших.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2018 году в Надыме произошел конфликт между детским тренером по вольной борьбе Ялчыном Мамедовым и братьями Ахундовыми, которые не могли поделить бизнес. Конфликт перерос в перестрелку, в результате которой пострадал Ялчын Мамедов, был ранен и впал в кому его брат Маис, а двоюродный брат тренера бизнесмен Акшин Гасанов погиб на месте.