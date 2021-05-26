В ЕР раскрыли число ямальцев, проголосовавших на праймериз

Промежуточные итоги электронного голосования ЕР огласила Анастасия Казанцева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

За первые три дня предварительного голосования «Единой России» в ЯНАО проголосовали более 15 тысяч человек, сообщила пресс-служба регионального отделения партии на официальном общественной организации. Это более 60% от всего числа ямальцев, изъявивших желание голосовать на праймериз.

По уточненной информации единороссов ЯНАО, обновивших сведения о ходе дистанционного голосования, на сегодняшний день всего зарегистрированы для участия свыше 25 тысяч жителей региона. «На 10 часов утра мы фиксируем явку почти 15 500 человек, — заявила руководитель исполкома реготделения партии Анастасия Казанцева, подводившая промежуточные итоги праймериз. — Желание принять участие в голосовании уже выразили более 25 тысяч ямальцев, это те люди, которые подали заявки на участие в интернет-голосовании».

В реготделении напомнили, что 30 мая проголосовать можно будет очно. Для этого в ЯНАО уже готовят 42 участка, где можно будет лично отдать голос за тех или иных претендентов.

Ранее сообщалось, что по результатам выдвижения в качестве кандидатов предварительного голосования на участие в выборах депутатов Государственной Думы РФ зарегистрированы 22 ямальца. Еще 48 человек стали кандидатами партийного отбора в Тюменский парламент. При этом даже на этапе дистанционного голосования не обошлось без провокаций. По данным реготделения, в Пуровском районе неизвестные пытались дискредитировать праймериз, заявляя о пофамильном контроле за голосующими и рассылая «инструкцию», кого из кандидатов поддержать.