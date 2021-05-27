За проект капремонта пожарного депо в ЯНАО заплатят миллионы

Заявку на выполнение заказа можно подать до 9 июня 2021 года (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

За составление технической документации для капитального ремонта пожарного депо в Аксарке (Приуральский район ЯНАО) заплатят больше четырех миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«Выполнение работ по проектированию для составления технической документации на капитальный ремонт объекта. Здание пожарного депо на четыре выезда в поселке Аксарка, расположенное по адресу: ЯНАО, Приуральский район, поселок Аксарка, переулок Овражный, дом 10», — говорится в информации к закупке.

Заявки на выполнение заказа можно подать до 9 июня 2021. Разместил ее департамент госзаказа ЯНАО. Получить оперативный комментарий в ведомстве не удалось, туда был направлен запрос. Ответ на момент публикации не получен.

Ранее URA.RU сообщало, что на сайте госзакупок власти ЯНАО искали поставщика нижнего белья. Сумма, которую власти готовы были потратить на это, составляла 10 миллионов рублей.