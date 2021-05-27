Кампания основного кандидата в Госдуму от ЯНАО под угрозой срыва

Главный юрист ЯНАО выиграл в пользу ямальцев уже 11 дел Фото: Дмитрий Погорелый, Instagram

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Директор государственно-правового департамента ЯНАО Дмитрий Погорелый оказался заложником юридической коллизии, из-за чего его предвыборный проект оказался под угрозой срыва. Главный юрист Ямала выигрывает суды в рамках проекта «Юридическая среда», однако сам по закону не может использовать эту информацию в ходе предвыборной кампании, поделились инсайдеры, близкие к штабу кандидата.

По данным информаторов, выиграно уже 11 судов в пользу обратившихся за бесплатной юридической помощью. «Политтехнологи попали в ловушку федерального законодательства. Раскрывать подробности судебных процессов он не может. Получается, что пользу он приносит, а рассказать об этом не имеет права. Погорелому уже предложили закрыть проект, так как от него нет публичной эффективности, но он наотрез отказывается: якобы обращения не перестают поступать и нужно идти до конца», — поделился информацией собеседник.

Сам Погорелый в своем аккаунте в Instagram сообщил, что за последний месяц сайт проекта посетили более двух с половиной тысяч пользователей. «Лидируют по популярности жилищные вопросы, в основном связанные с переселением из ветхого и аварийного жилфонда. На втором месте — трудовые права, предоставление отпусков, увольнение и прием на работу, особенно много сейчас поступает вопросов о летнем трудоустройстве детей. На третьем месте — налоговые отношения, имущественные вычеты», — говорится в сообщении.

Сам социальный проект Погорелого, который лежит в основе его предвыборной кампании, получил отклик у жителей Ямала. При этом несколько раз наблюдались DOS-атаки, из-за чего часть обращавшихся к Погорелому не смогла получить личный ответ на обращение к юристу и уже выражает недовольство.

Ранее сообщалось, что Погорелый подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» для выборов в нижнюю палату парламента РФ. Главной целью выборов чиновник назвал сохранение льгот для северян, а также улучшение жизни жителей Арктических регионов России.