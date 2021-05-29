Тюменский вуз стал площадкой для проекта Путина

ТюмГУ стал площадкой для проведения образовательного форума олимпиады «Я — профессионал» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюменском государственном университете (ТюмГУ) проходит образовательный форум олимпиады «Я — профессионал». Это один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза. Форум собрал более 60 участников из 34 вузов страны.

«Очень важным элементом профориентации и погружения в профессию являются традиционные форумы и школы олимпиады, которые собирают лучших из лучших участников. Уже несколько лет подряд такие мероприятия, сфокусированные на теме энергетики, проводит у себя Тюменский государственный университет — один из лидеров в российском образовании в этом направлении», — отметил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

ТюмГУ выступает организатором олимпиадного направления «Нефтегазовое дело». «Сопровождение и кураторство направления „Нефтегазовое дело“ — это вызов, к которому мы относимся со всей ответственностью. Нам важно, чтобы будущие нефтяники, побывав в нефтегазовой столице России, увезли из Тюмени новые знания и новые знакомства. Пусть участие в форуме „Энергия 2050“ станет для вас потрясающим опытом работы в командах и взаимодействия с работодателями. Желаю вам сохранить в памяти это замечательное и дерзкое время», — заявил в своем обращении к участникам форума ректор ТюмГУ Иван Романчук.

Участников форума ждут лекции выдающихся российских ученых. Также они примут участие в мастер-классах от представителей компаний «Газпром нефть НТЦ», «Прорыв», Сбербанк России и «Тюменьнефтегазпроект».