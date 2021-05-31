Любимый подрядчик тюменских властей победил на праймериз ЕР

В Тюменской области завершился праймериз «Единой России» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава строительной компании «Мостострой — 11» Николай Руссу победил в праймериз «Единой России» на выборы в Тюменскую областную думу по одномандатным округам, опередив ближайшего конкурента более чем на 7 тысяч голосов. Информация об этом была опубликована на официальном сайте партии. Выборы в региональный парламент пройдут 19 сентября.

«В праймериз „Единой России“ на выборы в Тюменскую областную думу по одномандатному избирательному округу №19 победу одержал Николай Руссу (11829 голосов). Второе место занял Андрей Якунин. Он набрал 3263 голоса», — указано на официальном сайте партии.

В голосовании по избирательному округу №15 (Ярковский) лидером стал Александр Анохин (15977 голосов). Второе место у Романа Чуйко (9467 голосов). По избирательному округу №16 (Тобольский) победу одержал Владимир Майер (12484 голоса). Вторым стал Максим Захаров (7027 голосов). Победителем праймериз по избирательному округу №17 (Центральный АО г. Тюмени) лидером стал Юрий Баранчук (у него 12541 голос). Вторым стал Станислав Беляев (2120 голосов).

По избирательному округу №18 (Ленинский АО г. Тюмени) победил Сергей Медведев (11210 голосов). На втором месте — Евгения Бурилова (6220 голосов). По избирательному округу №20 (Восточный АО г. Тюмени) лидером стал Сергей Романов (10028 голосов). Второй — Мария Шабанова (3824 голосов). По избирательному округу №21 (Тюменский) победу одержала Оксана Величко (11009 голосов). Второй стала Алена Дюрягина (5063 голоса). По избирательному округу №22 (Заводоуковский) лидером стал Владимир Ковин (у него 10159 голосов). Второй — Ксения Ведьмедева (3650 голосов).

По избирательному округу №23 (Ишимский) лидером стал Виктор Рейн (15613 голосов). Вторым — Алексей Ипатенко (7182 голоса). По избирательному округу № 24 победил Владимир Ульянов (15364 голоса). Второе место у Александра Коротченко (7544 голоса).