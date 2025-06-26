Парламент Грузии принял закон об ограничении свободы слова

Парламент Грузии принял поправки к закону «О свободе слова и выражения», которые серьезно ограничивают возможности критики в публичном пространстве. За изменения проголосовали 83 депутата от правящей партии «Грузинская мечта». Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа.
«Теперь под определение „оскорбление“ попадают даже посты в социальных сетях. А срок рассмотрения исков о клевете сократили с месяца до 10 дней», — говорится в заявлении парламента Грузии.
Это значит, что суды будут разбирать подобные дела гораздо быстрее, а критики власти могут столкнуться с более жесткими последствиями за свои высказывания.
На этом фоне грузинские власти продолжают усиливать контроль над гражданским обществом. Недавно Антикоррупционное бюро страны впервые воспользовалось законом об «иноагентах», потребовав раскрыть данные бенефициаров пяти неправительственных организаций, которые известны своей критикой действующей власти Грузии.
Взаимоотношения между Тбилиси и Брюсселем значительно ухудшились после того, как в мае 2024 года парламент Грузии одобрил закон об иноагентах. Евросоюз также выразил обеспокоенность по поводу соблюдения принципов честности и прозрачности в ходе парламентских выборов, проведенных в Грузии 26 октября 2024 года. В январе 2025 года ЕС временно приостановил действие безвизового режима для грузинских дипломатов и государственных служащих.
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