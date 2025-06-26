26 июня 2025

Винтур покинула пост главного редактора Vogue

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Искать нового главного редактора Vogue не планируется
Искать нового главного редактора Vogue не планируется Фото:

Анна Винтур покинула пост главного редактора американского издания Vogue после 37 лет работы, сообщает Business Of Fashion. Она продолжит заниматься обязанностями главного контент-директора Condе Nast и сохранит позицию глобального редакционного директора Vogue.

Как отмечает Business Of Fashion, решение связано с изменениями в структуре управления журналом. «Винтур сфокусируется на стратегических задачах в глобальном масштабе и не будет больше руководить непосредственно американской редакцией», — пишет издание со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, искать нового главного редактора Vogue не планируется. Вместо этого управление контентом перейдет к руководителю редакционного контента. Эта должность унифицирует работу всех международных редакторов, которые теперь входят в единую структуру бренда Vogue. Такой подход уже реализован в других изданиях медиахолдинга Condе Nast и считается частью масштабной трансформации компании.

Анна Винтур возглавляла американский Vogue с 1988 года и считается одной из самых влиятельных фигур в мировой модной индустрии. Ее уход с поста главного редактора связан с переходом к новой модели управления, в которой все региональные редакции работают под единым контентным руководством.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Анна Винтур покинула пост главного редактора американского издания Vogue после 37 лет работы, сообщает Business Of Fashion. Она продолжит заниматься обязанностями главного контент-директора Condе Nast и сохранит позицию глобального редакционного директора Vogue. Как отмечает Business Of Fashion, решение связано с изменениями в структуре управления журналом. «Винтур сфокусируется на стратегических задачах в глобальном масштабе и не будет больше руководить непосредственно американской редакцией», — пишет издание со ссылкой на собственные источники. По данным издания, искать нового главного редактора Vogue не планируется. Вместо этого управление контентом перейдет к руководителю редакционного контента. Эта должность унифицирует работу всех международных редакторов, которые теперь входят в единую структуру бренда Vogue. Такой подход уже реализован в других изданиях медиахолдинга Condе Nast и считается частью масштабной трансформации компании. Анна Винтур возглавляла американский Vogue с 1988 года и считается одной из самых влиятельных фигур в мировой модной индустрии. Ее уход с поста главного редактора связан с переходом к новой модели управления, в которой все региональные редакции работают под единым контентным руководством.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...