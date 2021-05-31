31 мая 2021

В Тюменской области обнаружены переносчики опасных инфекций

© Служба новостей «URA.RU»
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Клещ. Челябинск, клещ, энцефалит
В Тюменской области обнаружены зараженные клещи Фото:

В Тюменской области зафиксированы первые случаи заражения людей энцефалитом и боррелиозом, передающимся через укусы клещей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону. В аналогичный период прошлого года пострадавших не было.

«В Тюменской области зарегистрирован случай клещевого энцефалита, а также три заболевших клещевым боррелиозом. За аналогичный период прошлого года таких случаев зафиксировано не было», — рассказали URA.RU в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По словам специалистов, за последние два месяца в Тюменской области клещи укусили более 10 тысяч человек. Почти две тысячи из них — дети.

Ранее URA.RU писало, что для жителей Тюменской области закупили 110 тысяч доз вакцины от клещей. По информации Роспотребнадзора, сегодня в регионе привито 55 445 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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