В Тюменской области обнаружены переносчики опасных инфекций

В Тюменской области обнаружены зараженные клещи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области зафиксированы первые случаи заражения людей энцефалитом и боррелиозом, передающимся через укусы клещей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону. В аналогичный период прошлого года пострадавших не было.

«В Тюменской области зарегистрирован случай клещевого энцефалита, а также три заболевших клещевым боррелиозом. За аналогичный период прошлого года таких случаев зафиксировано не было», — рассказали URA.RU в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По словам специалистов, за последние два месяца в Тюменской области клещи укусили более 10 тысяч человек. Почти две тысячи из них — дети.

Ранее URA.RU писало, что для жителей Тюменской области закупили 110 тысяч доз вакцины от клещей. По информации Роспотребнадзора, сегодня в регионе привито 55 445 человек.