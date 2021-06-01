Экс-проректора тюменского университета оставили за решеткой

Александр Ошибков не смог добиться права на условно-досрочное освобождение Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Бывший проректор Тюменского индустриального университета Александр Ошибков не смог выйти из колонии досрочно. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Тюменского областного суда. Ошибков осужден за злоупотребление полномочиями и мошенничество.

«В надежде на условно-досрочное освобождение экс-проректор Тюменского индустриального университета Александр Ошибков обжаловал постановление суда, отклонившего его апелляционную жалобу. Накануне постановление оставили без изменения, а жалобу — без удовлетворения», — рассказали URA.RU в пресс-службе Тюменского областного суда.

Ошибкова осудили в 2018 году, суммарный срок составил семь лет и девять месяцев лишения свободы. Он был признан виновным в многомиллионных хищениях.

Как ранее писало URA.RU, бывший проректор наладил несколько мошеннических схем. По первой он получал премии за несуществующих сотрудников. По второй — заключил фиктивный договор со своим подельником, за который университет заплатил 10 млн рублей. Третья и самая крупная афера была связана с подложной сделкой по продаже бурового оборудования на 169 млн рублей.