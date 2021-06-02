В Кургане раскрыли данные по росту стоимости продуктов

Лук остается лидером по росту стоимости вторую неделю подряд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

По итогам прошедшей недели в Курганской области выросли цены на лук, картофель, яблоки и ряд других продовольственных товаров. В то же время, некоторые овощи стали дешевле. Сведения об изменении цен на продукты опубликованы в отчете Свердловскстата.

По данным статистического ведомства, средняя стоимость репчатого лука в Курганской области 31 мая составляла 32,47 рубля за кг. Это на 5,63% выше, чем 24 мая. Стоимость картофеля за ту же неделю выросла на 2,77% до 42,97 рубля за кг. Яблоки подорожали на 1,23% до 107,07 рубля за кг. Менее значительно выросли цены на кур, вареную колбасу, сыр, карамель, печенье, хлеб и морковь.

Вместе с тем, средняя стоимость свежих огурцов на 31 мая составляла 128,41 рубля за кг — почти на 7% дешевле, чем 24 мая. Цены на помидоры упали на 5,27% до 152,51 рубля за кг. Пшено стало дешевле на 3,9%. Также немного снизились цены на капусту, яйцо, фруктово-ягодные консервы, мороженую рыбу, сосиски, сардельки и свинину.

Репчатый лук остается лидером по росту цены в Курганской области вторую неделю подряд. На прошлой неделе его стоимость выросла на 10,5%. Также на прошлой неделе заметно подорожали капуста и морковь.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане самыми подорожавшими за год продуктами стали картофель, сахар и яйца. Картофель за год стал дороже на 60% (до 34,7 рублей за кг), сахар — на 46% (52,6 рублей за кг). Цена на яйца подскочила перед Пасхой. Десяток яиц в курганских магазинах стоил около 100 рублей. До этого цена была на 30 рублей ниже. В конце мая сообщалось, что Курганская область лидирует по росту цен на Урале.