Тюменские спасатели столкнулись с пожарами нового типа

Тюменцы стали чаще поджигать тополиный пух Фото: Денис Моргунов © URA.RU

За минувшие сутки в Тюменской области пожарные 25 раз выезжали на вызовы, связанные с палом тополиного пуха. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС. Там уточнили, что за весь 2020 год по области было зафиксировано 34 подобных случая.

«За прошедшие сутки было зафиксировано 25 выездов по тушению пуха. Всего с начала сезона цветения тополей — 59. И это при том, что за весь предыдущий 2020 год таких вызовов было 34. Сотрудники МЧС оперативно отреагировали на каждое обращение. В том числе, благодаря этому удалось избежать большого ущерба от возгораний», — пояснили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

В паблике «ЧС Тюмень» по «ВКонтакте» пользователи написали несколько постов на тему последствий от поджогов тополиного пуха. По словам авторов публикаций, из-за этого возникли пожары в гаражном кооперативе на улице Барнаульской и в микрорайоне Березняки. В подтверждение своих слов тюменцы приложили фотографии и видеозаписи с кадрами тушения очагов возгорания.

В региональном управлении МЧС напомнили о том, что поджигатели тополиного пуха рискуют понести не только административную, но и уголовную ответственность — в зависимости от нанесенного ущерба. Ранее URA.RU писало о том, что тюменцы напугались пожара в тополиной роще.