В авиакомпании «Ямал» назначен руководитель

Должность временно передали техническому директору компании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

До окончания процедуры избрания генерального директора авиакомпании «Ямал», подконтрольной правительству ЯНАО, руководить предприятием будет ее технический директор Артем Лобачев. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Временно исполняющим обязанности гендиректора назначен Артем Лобачев», — сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО. По информации представителей окружных властей, решение об избрании гендиректора на постоянной основе будет приниматься после положенного в таких случаях аудита. О сроках его проведения в пресс-службе пока не знают.

В АТК «Ямал» оперативно получить комментарии не удалось. В пресс-службу направлен письменный запрос, на момент публикации новости ответ не поступал.

Ранее сообщалось, что решение об отставке Василия Крюка было принято советом директоров предприятия 24 мая. Вслед за уже бывшим гендиректором свои посты освободили несколько его заместителей.