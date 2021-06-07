07 июня 2021
04 июня 2021

Авиакомпания «Ямал» запрещает перевозку оружия в Санкт-Петербург

© Служба новостей «URA.RU»
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За несоблюдение требования может быть изъято оружие Фото:

Авиакомпания «Ямал» прекращает перевозку оружия по маршрутам до Санкт-Петербурга. Решение принято из-за предстоящих матчей чемпионата Европы по футболу, которые будут проходить в Петербурге. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

«Обращаем ваше внимание на неукоснительное соблюдение указанных ограничений. А также предупреждаем об ответственности за нарушения временно установленных правил, в том числе предусматривающих изъятие оружия», — говорится в сообщении.

Ограничения введены из-за в Санкт-Петербурге чемпионата Европы по футболу. Временные правила будут действовать до 12 июля.

Ранее URA.RU сообщало, что в авиакомпании «Ямал» сменился руководитель. Старого отправили в отставку, а временно управлять компанией назначили Артема Лобачева, который являлся техническим директором.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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