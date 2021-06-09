09 июня 2021

Тюменцы нашли новый метод борьбы с вредным производством

© Служба новостей «URA.RU»
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Обыски штаба Навального. Тюмень, лужа, газель, маршрутка, осень
Рекламу против строительства завода начали показывать в маршрутках (архивное фото) Фото:

В Тюмени противники появления завода ферросплавов (предприятие металлургического комплекса) запустили рекламу против его строительства в общественном транспорте. Об этом URA.RU рассказал активист Владимир Осейчук. Ролики призывают тюменцев стать сборщиками подписей.

«Мы все ездим в общественном транспорте и видим, что там показывают рекламу. Поэтому инициативная группа решила, что это хороший способ сообщить тюменцам о нашей деятельности. Нашли исполнителя, собрали деньги и запустили ролики в маршрутках», — рассказал URA.RU активист Владимир Осейчук.

Месячный показ коротких видео обошелся в 15 000 рублей: их демонстрируют каждые 15 минут на 160 мониторах. В роликах тюменцев призывают сказать «Нет» строительству завода ферросплавов и стать сборщиками подписей за проведение референдума.

Ранее URA.RU писало, что жители Тюмени выступают против строительства завода ферросплавов на территории города. Люди опасаются за свое здоровье и экологию. Одним из методов борьбы должен стать народный референдум, на котором жители смогут высказаться.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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